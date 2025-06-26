Нефтебазу семьи госсекретаря Дагестана взыскали в пользу государства

Суд в Махачкале удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил имущество государственного секретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова в доход государства. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

«Решением Советского районного суда города Махачкалы иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме», — рассказали представители инстанции.

Речь идет об ООО «Каспетролсервис», ООО «МСБ Холдинг», ООО «Дагестанские новые технологии», ООО «Нефтепродуктснаб», а также их имущества. Ответчики, в числе которых, помимо Магомедова, были его родственники, признали исковые требования заместителя Генерального прокурора России и не оспаривали их обстоятельства.

Накануне у основателя «Анжи» и госсекретаря республики Магомеда-Султана Магомедова прошли обыски. В пресс-службе дагестанского главы Сергея Меликова отметили, что силовики работали в полном соответствии с действующим законодательством.

Telegram-канал Shot не исключил, что чиновник проходит по делу о незаконной приватизации «Дагнефтебазы».