Главу Карабудахкентского района Дагестана задержали по делу о мошенничестве

Уголовное дело о мошенничестве завели дагестанские следователи против главы Карабудахкентского района республики Махмуда Амиралиева. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

В ведомстве уточнили, что руководитель муниципалитета предложил местному предпринимателю контракт на строительство водопровода в селах Губден и Гурбуки. Свой откат Амиралиев оценил в 20% от общей суммы договора.

По оценке криминалистов, в результате преступных действий из бюджета похитили более 56 миллионов рублей.

Задержанному Амиралиеву предъявили обвинение. В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания чиновнику меры пресечения.

По данным портала Dagestan Online, глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев попал к силовикам после возвращения из зоны проведения специальной военной операции, куда уехал месяц назад. По возвращении домой его вызвали на допрос, где предъявили обвинения.

РИА «Новости» уточнило, что задержанный глава муниципалитета является родственником основателя футбольного клуба «Анжи» и уволенного с должности госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова, задержанного на минувшей неделе.

Советский районный суд Махачкалы по иску Генеральной прокуратуры обратил все имущество экс-госсекретаря республики в доход государства.