Главу «ЕРСМ Сибири» арестовали по делу о хищении денег у Минобороны

Красноярский краевой суд арестовал генерального директора «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова, которого обвиняют в хищении средств у Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, подсудимый вместе с сообщниками присвоил 900 миллионов рублей при строительстве объектов связи для Минобороны. Безрукова арестовали на один месяц и 19 суток — до 3 ноября. Он проходит по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Подозреваемый попытался скрыться при задержании. Он сбежал из квартиры и вылез на крышу, откуда его сняли сотрудники СОБР.

Следствие предполагает, что Безруков с мая 2021 года по март 2023-го вместе с сообщниками перевел в теневой оборот под видом закупки материалов для выполнения работ и оказания услуг почти один миллиард рублей.

Ранее по подозрению в мошенничестве с поставками для Минобороны задержали генерального директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова. По версии следствия, он завысил цены в контрактах и похитил более 20 миллионов рублей.