Подозреваемый в хищении почти 1 млрд у Минобороны пытался сбежать при задержании

Генеральный директор компании «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков, которого подозревают в хищении почти одного миллиарда рублей у Минобороны, при задержании попытался скрыться. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Безруков при задержании пытался скрыться. Из квартиры по лестнице он вылез на крышу. Оттуда его пришлось снимать сотрудникам СОБР», — сказал собеседник агентства.

Следствие намерено обратиться в суд с просьбой заключить Безрукова под стражу.

Предположительно, с мая 2021 года по март 2023 года Безруков вместе с другими неустановленными лицами под видом закупки перевел почти один миллиард рублей перевели в теневой оборот, а потом распорядились деньгами по своему усмотрению.

Ранее стало известно о задержании генерального директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова. Его также подозревают в мошенничестве при поставке имущества для нужд Минобороны.

По версии следствия, что предприниматель похитил более 20 миллионов рублей. Во время проверки у его семьи нашли недвижимость в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турции, а у Михайлова — авто, стоимость которых превышает 100 миллионов рублей.