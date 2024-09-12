Гендиректора «Ленбытхима» заподозрили в мошенничестве с поставками для Минобороны

Следственный комитет задержал генерального директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова, подозреваемого в мошенничестве при поставке имущества для нужд Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По данным следствия, Михайлов завысил цены в контрактах по поставке имущества для нужд Минобороны России, которые заключил с АО «Военторг». Общая сумма в документах, подписанных предпринимателем, превысила 115 миллионов рублей.

«Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом более 20 миллионов рублей. В настоящее время проверяется причастность должностных лиц АО „Военторг“ и департамента ресурсного обеспечения Минобороны к совершенному преступлению», — заявили в ведомстве.

Следователи в ходе проверки выявили в собственности у Михайлова и членов его семьи объекты недвижимости в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турции. Также гендиректор ООО «Ленбытхим» владеет автомобилями, стоимость которых превышает 100 миллионов рублей.

Ранее в Краснодаре задержали генерального директора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна. Его подозревают в хищении 7,2 миллиона рублей у Минобороны.