Главу «ЕРСМ Сибири» задержали по делу о хищении у Минобороны

ТАСС: Романа Безрукова задержали по делу о хищении почти 1 млрд рублей у МО

Руководителя ООО «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова задержали по делу о хищении почти одного миллиарда рублей у Минобороны России при строительстве центра управления связи. Об этом сообщил ТАСС .

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Безрукова подозревают в причастности к преступлению.

По версии следствия, с мая 2021 года по март 2023 года он вместе с другими неустановленными лицами под видом закупки перевели почти один миллиард рублей перевели в теневой оборот, а потом распорядились деньгами по своему усмотрению.

Ранее гендиректора «Ленбытхима» Дениса Михайлова заподозрили в мошенничестве с поставками для Минобороны. Он завышал цены на сырье и материалы. Во время проверки следователи выявили в собственности у Михайлова и членов его семьи объекты недвижимости в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турции.

Кроме того, расследуется уголовное дело о хищении земель Минобороны. Их незаконно выводили из собственности ведомства через судебные процессы в рамках гражданского судопроизводства.