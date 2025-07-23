Главреду Baza вменили три эпизода взятки

Главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова обвинили в трех эпизодах коррупционной направленности. Об этом сообщило РИА «Новости». .

Замоскворецкий суд Москвы сейчас рассматривает уголовное дело, фигурантами которого являются Трифонов и его коллега — продюсер Татьяна Лукьянова. На рассмотрении судьи находится вопрос о мере пресечения главреду.

Ранее в Москву доставили сотрудников полиции, которых подозревают в получении взятки от сотрудников Baza. Адвокат Лукьяновой Матвей Цзен рассказал, что у него нет официального подтверждения, но эти сообщения соответствуют логике уголовного дела. Он объяснил, что именно в столице находится следователь и проходят следственные действия.

Официальный представитель МВД Ирина Волк также написала, что трех правоохранителей из Краснодара, Белгорода и Красноярска подозревают в передаче служебной информации журналистам.