Обвиняемых по делу главреда Baza полицейских перевезли в Москву

Сотрудников полиции, подозреваемых в получении взятки от редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, доставили в Москву для проведения следственных действий. Об этом в Telegram-канале «Михальчик и партнеры ЮК» сообщила сторона защиты.

По ее данным, в столицу перевезли правоохранителей из Краснодара, Белгорода и Красноярска.

Следствие будет ходатайствовать перед Замоскворецким судом Москвы об аресте главреда. Его обвиняют по статье «Дача взятки должностному лицу». Свою вину фигурант уголовного дела отрицает.

Ранее в Сети появилась информация, что Трифонову и продюсеру Baza Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет колонии. Правоохранители провели обыски в их домах. Они изъяли компьютеры, документы и другие вещественные доказательства.

Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила, что сотрудники Главного управления собственной безопасности задержали полицейских, предположительно, передававших журналистам служебную информацию в обмен на вознаграждение.