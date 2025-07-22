В трех регионах задержали полицейских за передачу СМИ служебной информации

Сотрудники Главного управления собственной безопасности задержали полицейских из Белгородской области, Краснодарского и Красноярского краев, передававших журналистам служебную информацию. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сейчас продолжаются оперативные мероприятия, по результатам которых фигурантам дадут правовую оценку.

Утром полицейские пришли с обысками в редакцию Telegram-канала Baza и домой к его главному редактору Глебу Трифонову. Последнего увезли на допрос в Следственный комитет.

Также силовики задержали нескольких журналистов. К одной из них, по словам адвоката Алексея Михальчика, пустили юриста. Другой информации пока не сообщается.

Ранее СК сообщал, что полицейских заподозрили в превышении должностных полномочий.