Адвокат отметил процессуальное нарушение в деле о сотрудниках Baza

Сотрудники полиции при задержании продюсера Telegram-канала Baza Татьяны Лукьяновой вели себя корректно, однако стороне защиты не вручили необходимые копии документов. Об этом 360.ru рассказал адвокат Матвей Цзен.

Он подтвердил, что его подзащитной, а также главреду канала Глебу Трифонову предъявили обвинение в даче взятки. По версии следствия, они передали деньги трем сотрудникам полиции. Оба журналиста свою вину отрицают.

Адвокат добавил, что следователь отказался предоставить постановления о возбуждении уголовного дела и постановления о привлечении Лукьяновой в качестве обвиняемой.

«С Лукьяновой сотрудники полиции вели себя корректно. Единственное, что не вручены копии документов, которые должны вручаться, и это довольно грубое процессуальное нарушение», — подчеркнул правозащитник.

По его словам, Лукьянову и Трифонова до сих пор не допросили.

«Обвинение предъявлено, но фактически их не смогли допросить, потому что это происходило ночью, и они отказались от дачи показаний в связи с наступлением ночного времени», — объяснил он.

Также Цзен рассказал, что трех полицейских, обвиняемых по делу о взятках, могли доставить в столицу.

«Логика уголовного дела требует, чтобы их доставили в Москву, потому что тут следователь и проходят следственные действия», — подчеркнул он.

Ранее в Сети появилась информация, что журналистам Baza грозит до 12 лет тюрьмы. Правоохранители обыскали их дома и изъяли компьютеры и документы.