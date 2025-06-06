Главреда Ura.ru увезли на допрос

Днем 6 июня главного редактора Ura.ru увезли на допрос. Об этом сообщили в Telegram-канале агентства.

«Главного редактора Диану Козлову увезли на допрос. Работа редакции сорвана», — указали в публикации.

В издании отметили, что Козлову увезли сотрудники Следственного комитета, она проходит в качестве свидетеля.

«Коммерсант» писал, что сотрудники правоохранительных органов вновь нагрянули в офис агентства Ura.ru в Екатеринбурге. Следственные мероприятия продолжились, силовики заинтересовались Козловой, главой региональных редакций Игорем Сергеевым и еще двумя сотрудниками агентства.

Обыски в редакции Ura.ru в Екатеринбурге начались накануне утром. Также задержали редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Журналисту выдвинули обвинение в даче взятки должностному лицу.

Главный редактор УРАЛLIVE Андрей Гусельников отмечал, что уголовное дело против Аллаярова грозит всему журналистскому сообществу.