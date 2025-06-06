Редактор Ura.ru Аллаяров стал фигурантом второго уголовного дела

Возбуждение второго уголовного дела против задержанного в Екатеринбурге редактора Ura.ru Дениса Аллаярова грозит всему журналистскому сообществу. Об этом в комментарии агентству заявил главный редактор УРАЛLIVE Андрей Гусельников.

Он пояснил, что речь идет о деле за незаконное использование компьютерной информации с личными данными. Статья появилась в Уголовном кодексе только в декабре прошлого года в общем пакете поправок к закону о персональных данных. Максимальный срок наказания составляет до шести лет.

«Это прецедент. Впервые в России возбуждают дело по этой статье на журналистов! И это очень плохой звонок для всех моих коллег по журналистскому цеху. Ведь все мы так или иначе собираем персональные данные», — заявил Гусельников.

Журналист добавил, что теперь для получения персональных данных требуется согласие самого человека. В качестве примера он привел работу редакции, которая начала сбор информации о коррупционных преступлениях чиновника или силовика.

«Теперь идти просить к нему разрешения? „Мы тут на вас копаем, у нас на вас куча всякой интересной информации. Подпишите, пожалуйста, согласие!“» — подчеркнул собеседник агентства.

Гусельников объявил, что непонятно, как редакциям защищать своих сотрудников, кто встанет на защиту СМИ. Он отметил, что на задержанном редакторе Аллаярове сейчас обкатывают правоприменение новой статьи.

Теперь любой источник в силовых ведомствах, компьютерные базы, которые раньше продавались или находились в открытом доступе, важные для любого журналиста, освещающего криминал, стали незаконными.

Редактора Ura.ru Дениса Аллаярова силовики задержали в минувший четверг, 5 июня, после обысков в офисе агентства. Журналиста бездоказательно обвинили в даче взятки должностному лицу.

В агентстве заявили, что сотрудника оговорил родной дядя Андрей Карпов, работавший начальником отдела уголовного розыска и задержанный в рамках другого преступления. Чтобы облегчить свою участь, силовик оклеветал племянника. Своей вины журналист не признал.