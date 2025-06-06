Силовики вновь пришли в уральскую редакцию Ura.ru
«Коммерсант»: в уральскую редакцию Ura.ru снова пришли силовики
Сотрудники правоохранительных органов снова нагрянули в офис агентства Ura.ru в Екатеринбурге. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщил «Коммерсант».
По данным собеседника издания, 6 июня силовики пришли в редакцию из-за поручения следователя, который вызвал на допрос главного редактора Диану Козлову и еще двух сотрудников Ura.ru.
Еще один источник отметил, что в Следственный комитет могли вызвать руководителя региональных редакций Игоря Сергеева.
В свердловском УФСБ заявили ТАСС, что новые оперативные мероприятия в Екатеринбурге силовики не проводят.
Обыски в уральской редакции Ura.ru начались накануне утром. По словам сотрудников издания, причиной следственных действий стала заинтересованность правоохранителей в источниках информации о событиях криминального характера в Свердловской области.
Редактора Ura.ru Дениса Аллаярова задержали. Журналиста обвинили в даче взятки должностному лицу.