Силовики вновь пришли в уральскую редакцию Ura.ru

«Коммерсант»: в уральскую редакцию Ura.ru снова пришли силовики

Сотрудники правоохранительных органов снова нагрянули в офис агентства Ura.ru в Екатеринбурге. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщил «Коммерсант» .

По данным собеседника издания, 6 июня силовики пришли в редакцию из-за поручения следователя, который вызвал на допрос главного редактора Диану Козлову и еще двух сотрудников Ura.ru.

Еще один источник отметил, что в Следственный комитет могли вызвать руководителя региональных редакций Игоря Сергеева.

В свердловском УФСБ заявили ТАСС, что новые оперативные мероприятия в Екатеринбурге силовики не проводят.

Обыски в уральской редакции Ura.ru начались накануне утром. По словам сотрудников издания, причиной следственных действий стала заинтересованность правоохранителей в источниках информации о событиях криминального характера в Свердловской области.

Редактора Ura.ru Дениса Аллаярова задержали. Журналиста обвинили в даче взятки должностному лицу.