Редактор Ura.ru стал жертвой клеветы из-за дяди

Свердловский редактор Ura.ru Денис Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, а обыски в офисе — провокация. Заявление об этом появилось в Telegram-канале агентства.

По словам журналистов, вчера поздно вечером силовики закончили допрос Аллаярова. После беседы его задержали, всю ночь редактор находился в изоляторе. От правоохранителей и СМИ поступила информация об обвинении журналиста в передаче взятки должностному лицу.

«Должностным лицом является родной дядя Дениса, начальник отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрей Карпов. Он ранее был задержан по другому преступлению», — заявило агентство.

Теперь силовики считают, что Аллаяров передал дяде взятку в сумме 20 тысяч рублей. Ura.ru объяснило, что редактор стал жертвой оговора со стороны родственника — тот оклеветал журналиста, чтобы облегчить участь по другому обвинению. Сам Аллаяров вину не признал.

«В ходе многочасовых обысков, проведенных в редакции и по домашним адресам сотрудников, доказательств передачи якобы существующей взятки сотруднику полиции не обнаружено», — отметили в Ura.ru.

Агентство считает арест редактора необоснованным. С учетом статуса Аллаярова такую меру журналисты расценили как давление на СМИ.

Силовики нагрянули с обысками в уральскую редакцию Ura.ru вчера утром. Сначала журналисты заявили, что причиной стала заинтересованность правоохранителей в источниках информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Как отметил RT, Следком приостановил работу головного офиса агентства.