Главреда Baza привели в зал суда в Москве

Главред Telegram-канала Baza Глеб Трифонов зашел в зал московского суда. Видеозапись с ним появилась в распоряжении 360.ru.

Журналиста обвиняют в даче взятки должностным лицам. По версии следствия, он передал деньги сотрудникам полиции из Краснодара, Белгорода и Красноярска.

Фигурантом уголовного дела о взяточничестве также является продюсер Baza Татьяна Лукьянова. Оба подсудимых не признают свою вину. По статье о взятках им грозит тюремный срок до 12 лет.

Адвокат Лукьяновой Матвей Цзен в беседе с 360.ru рассказал о грубом процессуальном нарушении — следователь не предоставил стороне защиты копии постановления о возбуждении уголовного дела и постановления о привлечении журналистки в качестве обвиняемой.