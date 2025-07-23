Главреда Baza привели в зал суда в Москве

Главред Telegram-канала Baza Глеб Трифонов зашел в зал московского суда. Видеозапись с ним появилась в распоряжении 360.ru.
Журналиста обвиняют в даче взятки должностным лицам. По версии следствия, он передал деньги сотрудникам полиции из Краснодара, Белгорода и Красноярска.
Фигурантом уголовного дела о взяточничестве также является продюсер Baza Татьяна Лукьянова. Оба подсудимых не признают свою вину. По статье о взятках им грозит тюремный срок до 12 лет.
Адвокат Лукьяновой Матвей Цзен в беседе с 360.ru рассказал о грубом процессуальном нарушении — следователь не предоставил стороне защиты копии постановления о возбуждении уголовного дела и постановления о привлечении журналистки в качестве обвиняемой.
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