Главреду и продюсеру Telegram-канала Baza грозит 12 лет тюрьмы

Главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы по делу о даче взятки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Им предъявили обвинение, вину они не признают, добавил собеседник агентства. Следственный комитет хочет ходатайствовать, чтобы обоих взяли под стражу.

Накануне полицейские пришли с обысками домой к Трифонову и в редакцию Baza. У них изъяли компьютеры, документы и другие вещественные доказательства.

Вместе с тем в Краснодарском и Красноярском краях, а также Белгородской области сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД задержали полицейских, передававших журналистам служебную информацию.