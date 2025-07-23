Главного редактора Baza арестовали до 20 сентября

Главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова арестовали до 20 сентября. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Замоскворецкий районный суд отказал стороне защиты, ходатайствовавшей о домашнем аресте или запрете журналисту определенных действий. Ему вменяют три дачи взятки группой лиц по предварительному сговору. Сам главред отрицает вину. Также обвиняемой по делу проходит продюсер канала Татьяна Лукьянова.

Параллельно в Москву доставили сотрудников полиции, которые, как считает следствие, получили от Трифонова деньги за передачу служебной информации. Сторона защиты утверждает, что задержанные не давали показаний, действительно ли они сотрудничали с журналистами.

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что журналистам может грозить до 12 лет лишения свободы.