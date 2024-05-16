Главного кадровика Минобороны поместили в «Лефортово» | 360°

Криминал 16 мая 2024, 19:28 Главного кадровика Минобороны поместили в «Лефортово» Главного кадровика Минобороны Кузнецова поместили в СИЗО «Лефортово» РИА «Новости»

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Начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, арестованный по подозрению в получении взятки, находится на карантине в СИЗО «Лефортово». Об этом Lenta.ru рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

«Кузнецов отказался от общения с членами столичной ОНК», — указали авторы материала.

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В своем Telegram-канале Мельников написал, что Кузнецов находится в камере площадью до 12 «квадратов». Соседей, предположительно, у кадровика Минобороны нет. В распоряжении заключенного есть телевизор, холодильник и чайник или кипятильник.

Кузнецова отправили под стражу по делу о получении взятки в 2021–2023 годах. Во время обысков у него изъяли более 100 миллионов рублей. Главному кадровику оборонного ведомства уже предъявили обвинения. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Общая сумма взятки — 30 миллионов 500 тысяч рублей. По версии следствия, Кузнецов совершил преступление, когда служил начальником 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Ранее адвокаты обжаловали арест главного кадровика Минобороны. Защита направила заявление в 235-й гарнизонный военный суд.