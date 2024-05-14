Следком подтвердил арест начальника управления кадров Минобороны | 360°

14 мая 2024, 10:32
Следком подтвердил арест начальника управления кадров Минобороны
СКР: кадровика Минобороны Кузнецова заподозрили в получении взятки
Начальника управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова заключили под стражу по делу о получении крупной взятки в 2021-2023 годах. При проведении обысков у него изъяли более 100 миллионов рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.
Уголовное дело возбудили по части шестой статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере». Петренко сообщила, что суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
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«По данным следствия, в 2021–2023 годах, являясь начальником восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», — сказала она.
При обыске у Кузнецова изъяли наличные на сумму более 100 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте. Оперативники обнаружили в доме подозреваемого золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши.
Информация о задержании Кузнецова появилась на сайте 235-го гарнизонного военного суда. СМИ сообщили, что фигурантом уголовного дела стал «главный кадровик» Минобороны. РИА «Новости» заявило, что следствие ходатайствовало об аресте его полного тезки.
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