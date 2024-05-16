Адвокаты обжаловали арест главного кадровика Минобороны Кузнецова | 360°

Криминал 16 мая 2024, 02:25 Адвокаты обжаловали арест главного кадровика Минобороны Кузнецова На арест начальника управления кадров Минобороны Кузнецова подали жалобу РИА «Новости»

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Защита начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова направила жалобу в 235-й гарнизонный военный суд на его арест по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Суд зарегистрировал апелляционную жалобу защиты», — рассказал собеседник агентства.

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Ранее представители силовых структур провели обыски по нескольким адресам, связанным с делом Кузнецова. Следственные действия проходили в Москве и Краснодарском крае. Кузнецова обвинили в получении материальных ценностей в виде коттеджа на Кубани, стоимость которого оценили в 30,5 миллиона рублей.