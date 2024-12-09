Гибель начальника колонии при подрыве внедорожника в Донецке опровергли
ФСИН опровергла, что погибший в подорванной в Донецке машине служил в ведомстве
Мужчина, находившийся в взорванном в Донецке автомобиле Toyota Land Cruiser, не был сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом ТАСС рассказали в Главном управлении ФСИН по ДНР.
«Погибший не проходил службу в учреждениях и органах ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике. Распространяемая информация не соответствует действительности», — отметили в пресс-службе.
Белый внедорожник взорвался в центре Донецка. Как стало известно позднее, под водительское сиденье заложили самодельное взрывное устройство. По факту подрыва Следком возбудил уголовное дело.
Telegram-канал Mash сообщил о том, что в результате взрыва машины в Донецке погиб бывший начальник Еленовской колонии Сергей Евсюк.
Ранее сотрудники ФСБ задержали двух россиян, подорвавших машину первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота капитана 1-го ранга Валерия Транковского. Фигуранты дела активно сотрудничают с правоохранительными органами.