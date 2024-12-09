Гибель начальника колонии при подрыве внедорожника в Донецке опровергли

ФСИН опровергла, что погибший в подорванной в Донецке машине служил в ведомстве

Мужчина, находившийся в взорванном в Донецке автомобиле Toyota Land Cruiser, не был сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом ТАСС рассказали в Главном управлении ФСИН по ДНР.

«Погибший не проходил службу в учреждениях и органах ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике. Распространяемая информация не соответствует действительности», — отметили в пресс-службе.

Белый внедорожник взорвался в центре Донецка. Как стало известно позднее, под водительское сиденье заложили самодельное взрывное устройство. По факту подрыва Следком возбудил уголовное дело.

Telegram-канал Mash сообщил о том, что в результате взрыва машины в Донецке погиб бывший начальник Еленовской колонии Сергей Евсюк.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух россиян, подорвавших машину первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота капитана 1-го ранга Валерия Транковского. Фигуранты дела активно сотрудничают с правоохранительными органами.