ФСБ показала момент подрыва автомобиля капитана первого ранга в Севастополе

Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, подорвавших машину первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота капитана 1-го ранга Валерия Транковского. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным ведомства, 38-летняя жительница Севастополя по заданию украинской спецслужбы следила за российским офицером, а второй исполнитель теракта — 47-летний житель Ялты — собрал самодельное взрывное устройство из компонентов, которые находил в тайниках, подготовленных для него кураторами.

Затем преступник установил СВУ под днище автомобиля и дистанционно подорвал, когда офицер ехал на службу.

При обыске в гараже у мужчины нашли еще одно готовое к использованию СВУ с массой взрывчатого вещества 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Фигуранты дали признательные показания.

«Теракт был спланирован и организован начальником 5-го Управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины полковником Юрием Мурилевым под руководством зампредседателя СБУ генерал-майора Александра Поклада», — заключили в ЦОС.