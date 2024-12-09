Белый внедорожник взорвался в центре Донецка. Есть пострадавшие

Два человека пострадали при взрыве внедорожника в центре Донецка

Белый внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался в центре Донецка, пострадали два человека. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Предположительно, оба пострадавших — члены одной семьи. Мужчине оторвало ногу.

СК возбудил уголовное дело по факту случившегося. Совместно с сотрудниками МВД и ФСБ следователи осматривают место происшествия и разыскивают возможных причастных к взрыву. Причина происшествия устанавливается.

В ноябре на ходу взорвался автомобиль на улице Тараса Шевченко в Севастополе. Сдетонировало самодельное взрывное устройство. Водителю оторвало обе ноги. Очевидцы вытащили его из автомобиля, но он умер еще до приезда медиков.