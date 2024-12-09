При взрыве в Донецке погиб начальник колонии. За его голову на Украине предлагали награду

Mash: за голову погибшего в Донецке начальника колонии предлагали награду

Жертвой подрыва внедорожника в Донецке стал начальник колонии ДНР Сергей Евсюков, сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе» . По его информации, на украинских сайтах за мужчину предлагали награду в 21 тысячу долларов (более двух миллионов рублей).

Журналисты отметили, что жена Сергея сейчас находится в больнице. Она не стала говорить с журналистами.

Утром 9 декабря стало известно о подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser в центре Донецка. Его взорвали с помощью заложенного под водительское сиденье СВУ.

Мощность взрывного устройства составила примерно 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывчатка сдетонировала после того, как пара села в автомобиль.