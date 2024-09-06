Генералу Муминджанову предъявили обвинение в получении взятки

Заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению Валерия Муминджанова официально обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следователи Главного военного следственного управления СК официально предъявили генералу обвинение во взятке на сумму более 20 миллионов рублей. Свою вину он признавать отказался.

По версии следствия, высокопоставленный военный за денежное вознаграждение способствовал заключению договоров на поставку обмундирования в Минобороны в интересах коммерческой компании. Сумма контракта составляла 1,5 миллиарда рублей. По статье о взяточничестве генералу грозит до 15 лет тюрьмы.

Его задержали в Воронеже и этапировали в Москву. Следствие обнаружило у Муминджанова и его родственников недвижимость на сумму в 120 миллионов рублей. СК проверит законность ее приобретения.

В прессе также появлялись сообщения о том, что сын военного является собственником квартиры в элитном жилом комплексе в Москве и автомобиля BMW X1 XDrive.