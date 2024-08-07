Генерала Попова оставили под домашним арестом до 11 октября

Суд отклонил жалобу бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова на домашний арест и оставил его там до 11 октября. Об этом сообщили «Известия» .

Попова обвинили в служебном подлоге и хищении. По данным следствия, генерал похитил у военно-гражданской администрации Запорожской области изделия металлопроката на сумму более 114 миллионов рублей. Кроме того, он подписал заведомо ложные документы, по которым украденный товар якобы поступил в армию.

Следственные действия завершили, теперь Попов вместе с сообщником, предпринимателем Сергеем Моисеевым, знакомятся с материалами дела.

В июле генерал обратился в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания адвоката Дмитрия Аграновского по его делу.