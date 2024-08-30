Генерал Попов попал в СИЗО, будучи военным пенсионером

СКР вышел на Попова при расследовании другого коррупционного преступления

После увольнения из Минобороны генерал Павел Попов нигде не работал. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, расследуя другое коррупционное преступление, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

«Причастность Павла Попова к мошенничеству была выявлена при расследовании другого коррупционного преступления должностных лиц», — сказал он.

На момент задержания, по данным агентства, Попов являлся военным пенсионером. Оставив пост замминистра обороны, генерал не устроился на новую работу.

Следователи вменили ему мошенничество в особо крупном размере. Окружной военный суд заключил Попова под стражу до 29 октября. По версии следствия, он тратил выделенные на развитие парка «Патриот» деньги. У генерала обнаружили имущество стоимостью 500 миллионов рублей.