СК сообщил о наличии у экс-замминистра Попова имущества на 500 миллионов рублей

СК: экс-замминистра Попов владеет элитной недвижимостью на 500 миллионов рублей

Фото: РИА «Новости»

Общую стоимость имущества задержанного за мошенничество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова следователи оценили в 500 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что Попов организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок в Подмосковье за счет средств, которые государство выделяло на развитие парка «Патриот».

Также следователи выяснили, что экс-замминистра принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком, организовывать работы на его участке.

После строительства дома и благоустройства территории Попов продолжил обслуживать свою собственность за счет парка.

Помимо участка в Красногорском районе, Попов приобрел несколько объектов недвижимости в престижных районах Москвы и Краснодарского края. Общую стоимость элитной недвижимости следовали оценили в 500 миллионов рублей.

Ранее в СК сообщили о задержании Попова, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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