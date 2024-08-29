Сегодня 23:35 Лучше поздно, чем никогда. Бизнесмены жаловались на генерала Попова задолго до его ареста Политолог Михайлов: сумма ущерба по делу генерала Попова превысит 500 млн рублей 0 0 0 Эксклюзив

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Суд арестовал бывшего замминистра обороны Павла Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере с деньгами для парка «Патриот». Военный эксперт, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в разговоре с ведущим 360.ru Антоном Шестаковым похвалил следователей за филигранную работу.

Уголовное дело «Лучше поздно, чем никогда. Дело в том, что об их [Попова и других фигурантов дела ] проделках писали не только Telegram-каналы, а за несколько лет до СВО уже говорили, кто, где, сколько берет. Видимо, предел терпения был превышен», — сказал он. Михайлов допустил, что последней каплей стали жалобы на обеспечение военных. К тому же, по его словам, о махинациях подозреваемых говорили предприниматели.

Бизнесмены жаловались. Я сталкивался с людьми, которые рассказывали, что их просто кидали на определенных контрактах. <…> Да, это поздно, но народ, который видел очень много критики в отношении Минобороны, действительно обоснованной критики тех же военкоров, о том, что происходит, сами военные видели. Они получают мед на душу. Евгений Михайлов Военный эксперт, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Он обратил внимание на то, что Попова сначала отправили в отставку, затем привлекли к ответственности. По его словам, возбуждение уголовного дела шокировало генерала, ведь он долгие годы чувствовал себя безнаказанным. Михайлов похвалил работу следователей, которые не допустили утечки информации. «Все понимают — пошла раскрутка Минобороны, „генералопад“, и если кто-то из фигурантов случайно уедет за границу, станет понятно, что это утечка. Видимо, очень серьезно ведется работа военными контрразведчиками, ФСБ, Следственным комитетом», — сказал он. Размер ущерба от афер Михайлов допустил, что по мере продвижения расследования сумма вменяемого Попову мошенничества может увеличиться в 10 раз. Он напомнил, что по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество» следователи привлекали, когда сумма обмана превышала 1,1 миллиона рублей, а в этом случае она уже гораздо больше.

Фото: РИА «Новости»

«Здесь уже заявили 500 миллионов и, я думаю, что это стартовая позиция. <…> Думаю, там к пяти миллиардам подберется минимум. <…> Конечно, это была глупость и ощущение полной безнаказанности — оформлять на десятки и сотни миллионов рублей квартиры», — сказал он. Следком объявил о задержании Попова 29 августа. Окружной военный суд заключил его под стражу до 29 октября. Генерал отвечал за работу парка «Патриот» и, по версии следствия, в 2021–2024 годы обогащался за счет учреждения.