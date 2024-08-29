Суд арестовал экс-замминистра обороны Попова по делу о мошенничестве

Экс-замминистра обороны Попова арестовали по делу о мошенничестве до 29 октября

Окружной военный суд отправил в СИЗО бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Удовлетворить ходатайство следствия и избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября», — заявили в суде.

По просьбе представителей следствия заседание прошло в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержалась как государственная тайна, так и тайна следствия. Против закрытия процесса Попов также не возражал.

Следственный комитет в четверг сообщил, что против Попова возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, с максимальным сроком до 10 лет лишения свободы. Следствие считает, что бывший замминистра за счет парка «Патриот» организовал выполнение ремонтных и строительных работ, а также поставку себе на загородный участок материальных ценностей.

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