ФСИН подтвердила задержание беглого террориста на Урале

Сбежавший из СИЗО-1 в Екатеринбурге террорист не оказывал сопротивления во время задержания. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФСИН России по Свердловской области.

«Совместно с представителями ФСБ и МВД задержан обвиняемый Черепанов*, который 01.09.2025 года совершил побег из-под охраны из СИЗО-1 (город Екатеринбург). Сопротивления он не оказал», — заявили в сообщении.

Второго сбежавшего — Ивана Корюкова* — пока не нашли. Его приговорили к девяти годам тюрьмы — до 2032 года.

Происшествие случилось 1 сентября. Обоих террористов осудили по статье «Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц». По данным журналистов, они поджигали военкоматы в разных городах России. В следственном изоляторе ждали этапирования.

* Внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга