Силовики задержали одного из террористов, сбежавших из СИЗО на Урале

Одного из террористов, сбежавших из СИЗО-1 в Екатеринбурге, задержали. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, речь идет о 24-летнем Александре Черепанове*. Сейчас он может находиться на допросе. Силовики поймали его сегодня ночью.

Местоположение второго сбежавшего — Ивана Корюкова* пока неизвестно. Его осудили на девять лет — до 2032 года.

Террористы сбежали из СИЗО 1 сентября. Оба должны были понести наказание по статье о покушении на террористический акт, совершенный группой лиц. Журналисты выяснили, что они поджигали военкоматы в российских городах.

Ранее стало известно, что террористы выбрались из камеры с помощью ключей. Заключенным потребовалось восемь минут, чтобы покинуть территорию следственного изолятора.

* Внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга