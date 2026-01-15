ФСИН опровергла попытку «архангельского Чикатило» выйти по УДО

Появившаяся в Сети информация о якобы попытке осужденного Сергея Шипилова выйти на свободу по условно-досрочному освобождению не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН.

«Распространяемая информация об отбывающем пожизненное лишение свободы осужденном Шипилове С. А. не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

До этого телеграм-канал Shot сообщал, что Шипилов подавал на УДО, но получил отказ. Сейчас он отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин». По информации источника, в период отбывания срока в 1998 году он выходил за пределы исправительного учреждения на правах водителя ассенизатора и убил девять женщин. Сотрудники колонии в ходе поездок за территорию его не сопровождали.

