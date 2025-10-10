«Ижевский Раскольников», зарубивший 5 человек, вышел на свободу и стал бомжом

В Ижевске на свободу вышел серийный убийца Юрий Артамонов, который зарубил топором пятерых человек в 90-х. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Артамонов освободился после второго срока. Его общее время пребывания в колонии составило 25 лет и один месяц. После освобождения мужчина не смог найти работу и теперь скитается по городу. Прохожие много раз замечали его спящим на улице.

В 90-е «ижевского Раскольникова» приговорили к смертной казни за несколько зверских убийств. Жертв находили с проломленными черепами. В 97-м одна из пострадавших выжила. Тогда еще 22-летнего Юрия смогли задержать по фотороботу.

Правоохранители установили его причастность к 21 преступлению: пяти убийствам и четырем покушениям, а также серии краж и разбоев. В какой-то момент смертный приговор преступника смягчили до 25-летнего срока в колонии строгого режима.

В 2017-м Артамонов вышел по УДО, но снова стал воровать. Угнал велосипед, вломился в чужую квартиру и забрал 1000 рублей. В итоге мужчину посадили на 3,1 года.

Теперь бывший заключенный снова на свободе. Он регулярно отмечается в полицейском участке, несмотря на маргинальный образ жизни.

Ранее убивший 89 человек ангарский маньяк рассказал, зачем возил с собой топорик. Инструмент нужен был для ремонта.