«Архангельский Чикатило» попытался вырваться на свободу

Суд отказал в условно-досрочном освобождении одному из самых известных российских серийных убийц Сергею Шипилову. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По информации источника канала, маньяк пытался выйти на свободу спустя 28 лет заключения, но его ходатайство отклонили.

Сейчас Шипилов находится в колонии «Черный дельфин» для особо опасных преступников. Впервые его осудили в 1998 году после девяти изнасилований на восемь лет. На тот момент он уже убил пять женщин, но следствие об этом еще не знало.

В колонии Шипилов вел себя прилежно и работал водителем ассенизатора. Во время вывоза нечистот от колонии на свалку. По регламенту его должны были сопровождать надзиратели, но этого не происходило. В течение вылазок из учреждения Шипилов изнасиловал и убил еще девять женщин.

Уже позднее следователи выяснили, что даты новых убийств совпали с рабочим графиком маньяка. Его вновь задержали и приговорили к пожизненному сроку.

Ранее балашихинский отравитель Артем Миссюра попросил прощения у своих жертв.