Движение двух поездов приостановили после взрыва под Воронежем

Shot: в Воронежской области приостановили движение поездов после взрыва

В Воронежской области приостановили движение двух поездов после взрыва на железной дороге, который произошел около девяти утра 5 июня. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги уточнили, что в пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов.

Причиной взрыва могла послужить техническая авария, сообщил Telegram-канал Mash.

Случившееся подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

«Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна. Причину происшествия уже устанавливают оперативные службы», — добавил он.

Ранее стало известно, что взрыв прогремел на участке между селом Евдаково и поселком Сагуны.