ФСБ задержала жителя ДНР за оборот оружия и наркотиков

Силовики задержали жителя города Харцызск, хранившего оружие и крупную партию наркотиков. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Правоохранители нашли в гараже жителя ДНР огнестрельное оружие, взрывчатку и запрещенные вещества.

«В ходе обыска гаражного помещения, принадлежавшего задержанному, силовики обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и более пяти килограмм наркотических средств», — отметили в ЦОС.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия и наркотиков.

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