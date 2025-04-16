ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске

Сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт, который в Пятигорске готовил уроженец одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемый являлся участником запрещенной в России международной террористической организации. Он собирался устроить бойню в местном досуговом центре. Для этого злоумышленник приобрел оружие и компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных смесей.
После теракта преступник хотел выехать в Сирию для участия в боевых действиях, но силовики помешали его планам. Подозреваемого задержали. Против него завели уголовное дело за терроризм.
Ранее в Татарстане вынесли приговор пособникам террористов. Организатор группы передавал деньги боевикам и склонял участников терсообщества к выезду в Сирию. Его приговорили к 17 годам колонии. Второго обвиняемого отправили за решетку на девять лет.
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