Исламист готовил теракт на концерте Павла Воли в Пятигорске

Приверженец ИГИЛ* планировал устроить теракт на концерте комика Павла Воли в Пятигорске. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, 24-летний гражданин Таджикистана собирался поджечь дворец культуры «София», в котором 16 апреля должен был выступать комедиант. Мероприятие отменили за несколько часов до начала. Воля заявил, что выступление сорвалось по техническим причинам.

По заданию куратора террорист за неделю до концерта сделал фотографии и видеозаписи ДК, а затем приготовил три «коктейля Молотова». Правоохранители изъяли у злоумышленника бутылки с зажигательной смесью, а также два ножа, топор и саперную лопату.

Ранее о предотвращении теракта в Пятигорске сообщил ЦОС ФСБ. По его данным, задержанный планировал устроить бойню в досуговом центре, а после выехать в Сирию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по террористическим статьям.