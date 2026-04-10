ФСБ задержала сотрудника администрации Мариуполя за передачу данных о ВС России

ФСБ задержала сотрудника администрации Мариуполя, который передавал украинским спецслужбам сведения о местах дислокации подразделений российской армии. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

По данным ведомства, чиновник по собственной инициативе вышел на связь с украинской стороной через Telegram.

По заданию кураторов он собирал и передавал Киеву информацию о расположении военных на территории Мариупольского муниципального округа.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.Суд отправил его под стражу.

В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы активно продолжают использовать Telegram и WhatsApp* для вербовки российских граждан.

«Обращаем внимание на то, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание», — заявили в ведомстве.

Ранее в Крыму ФСБ задержала 25-летнюю девушку, которая за деньги координировала ракетные удары ВСУ по железнодорожному парому.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.