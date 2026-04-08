ФСБ задержала крымчанку, которая за деньги наводила украинские ракеты на паром

В Крыму задержали украинского агента, который координировал ракетный удар по железнодорожному парому. Им оказалась женщина, сообщили в ЦОС ФСБ России.

По данным правоохранителей, 25-летняя жительница Симферопольского района связалась в Telegram с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

«По заданию куратора она прибыла в район Крымского моста, откуда координировала ракетный удар по грузовому железнодорожному парому в порту Кавказ (Краснодарский край)», — подчеркнули в ФСБ.

За свои действия крымчанка получала от украинских спецслужб деньги — переводы на криптокошелек. В ведомстве уточнили, что задержанная также собирала сведения о местах дислокации объектов Вооруженных сил России на территории Крымского полуострова.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Курской области ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт по заданию украинских спецслужб.