ФСБ задержала двух жителей Крыма, вымогавших деньги за «освобождение» от армии

В Крыму сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю пресекли деятельность двух жителей Сакского района, которые пытались обманом получить деньги от местного жителя. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным ФСБ, безработные мужчины 1990 и 2004 годов рождения потребовали 250 тысяч рублей за «решение вопроса» об освобождении призывника от службы в Вооруженных силах России. При этом реальной возможности повлиять на призыв они не имели.

Оба подозреваемых были задержаны с поличным в момент передачи денежных средств. Против них возбудили уголовное дело. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

В августе сообщалось, что ФСБ совместно с МВД ликвидировали в Крыму сеть узлов связи, которые использовались украинскими колл-центрами для обмана россиян.