В Крыму ликвидировали сеть связи мошенников, вымогавших деньги у россиян

ФСБ совместно с МВД ликвидировали в Крыму сеть узлов связи, которые использовались украинскими колл-центрами для обмана россиян. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, мошенники звонили жителям России, представлялись сотрудниками операторов связи и под предлогом продления договора узнавали коды доступа к «Госуслугам». На имя жертв оформлялись микрокредиты, а затем под угрозами требовали перевести средства на «безопасные счета».

В Симферополе задержали двух организаторов схемы — жителей Татарстана 1988 и 2005 годов рождения. По указанию кураторов из Украины они арендовали квартиры для установки SIM-боксов, обеспечивали бесперебойную работу оборудования и регулярно закупали SIM-карты. За это им платили по 600 долларов в неделю и компенсировали расходы на жилье.

К организации также привлекались несовершеннолетние — 15 и 17 лет. В арендованных помещениях силовики нашли три 32-портовых SIM-бокса, 11 GSM-шлюзов, ноутбуки, мобильные телефоны и более 800 SIM-карт.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел. УФСБ напоминает, что спецслужбы и банки никогда не просят переводить деньги на «безопасные счета» и рекомендует россиянам проявлять бдительность.

Ранее эксперт по кибербезопасности Раевский заявил об отсутствии единого решения для борьбы с мошенничеством.