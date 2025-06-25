ФСБ показала видео задержания молдавских разведчиков в Москве

Правоохранители поймали в Москве двух молдавских разведчиков. Видео задержания и допроса агентов опубликовал ЦОС ФСБ.

Граждане Молдавии рассказали, что приехали в Москву по заданию Службы информации и безопасности республики. Они признались, что планировали совершить действия, направленные против безопасности России.

«Нам сказали, что нужно вылететь в городу Москву для выполнения важного задания для разведки Республики Молдова», — отметил один из задержанных.

Второй подозреваемый заявил, что его обучали проведению тайниковых операций, сбору информации в отношении России и установлению контакта с гражданами, представляющими интерес для молдавской разведки.

Суд арестовал иностранцев, против них возбудили уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». За преступление им грозит до восьми лет тюрьмы.