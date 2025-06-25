Двух разведчиков из Молдавии поймали в Москве

Правоохранители задержали в Москве двух агента разведки Молдавии. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщило РИА «Новости».
По данным спецслужб, молдавские разведчики совершали действия, направленные против безопасности России. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Иностранцы приехали в российскую столицу по документам прикрытия на вымышленные установочные данные. Против граждан Молдавии возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Задержанные признали свою вину, суд отправил их под стражу.
Ранее по подозрению в шпионаже задержали жителя Донецка. Мужчина собирал и передавал украинской стороне информацию о расположении российских военных подразделений. Суд приговорил его к 12 годам колонии.
Германия проигнорирует расторжение договора о ВТС с Россией
Серию забегов проведут на гастрономическом фестивале в Истре 12 и 13 июля
Попытка атаки украинских БПЛА в Джанкое попала на видео
ФСБ показала видео задержания молдавских разведчиков в Москве
Кинологов наградили к профессиональному празднику в Чехове
Трамп обрушился на СМИ из-за критики ударов по ядерным объектам Ирана
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте