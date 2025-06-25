Двух разведчиков из Молдавии поймали в Москве

Правоохранители задержали в Москве двух агента разведки Молдавии. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщило РИА «Новости» .

По данным спецслужб, молдавские разведчики совершали действия, направленные против безопасности России. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Иностранцы приехали в российскую столицу по документам прикрытия на вымышленные установочные данные. Против граждан Молдавии возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Задержанные признали свою вину, суд отправил их под стражу.

Ранее по подозрению в шпионаже задержали жителя Донецка. Мужчина собирал и передавал украинской стороне информацию о расположении российских военных подразделений. Суд приговорил его к 12 годам колонии.