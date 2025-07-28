Двое россиян и уроженец Центральной Азии планировали теракт на Кубани

Трое злоумышленников планировали поджечь объекты транспорта и связи в Краснодарском крае по заданию спецслужб Украины. Об этом со ссылкой на данные ЦОС ФСБ сообщил ТАСС.
Преступников установили и задержали по горячим следам. После всех изобличили в совершенном преступлении.
«В ходе их разработки получены данные о готовившемся поджоге объекта одного из российских сотовых операторов, способном привести к прекращению предоставления услуг связи значительному количеству абонентов», — подчеркнули в ведомстве.
Там же уточнили, что двое из задержанных — граждане России, третий — уроженец Центральной Азии. Против подельников завели дела о теракте и покушении на диверсию.
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