ФСБ задержала 9 россиян за призывы убивать полицейских и военных

Правоохранители задержали в разных регионах девять граждан России, которые размещали в Сети экстремистские призывы. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

По его данным, задержания прошли в Краснодарском крае, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областях и в Еврейской автономной области. Задержанные публиковали в социальных сетях и мессенджерах призывы убивать российских военнослужащих и правоохранителей, а также расправляться с их семьями.

Сотрудники ФСБ изъяли у подозреваемых средства коммуникации, суд отправил их под стражу. Против задержанных возбудили уголовное дело по статьям о пропаганде терроризма и публичных призывах к экстремистской деятельности.

Ранее ФСБ поймала в Нижегородской области украинского диверсанта. Агент украинских спецслужб планировал устроить подрыв с помощью дрона.