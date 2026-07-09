ФСБ показала романтическую переписку соучастницы сорванного теракта с куратором

ФСБ обнародовала скриншоты переписки между задержанной россиянкой в Москве и ее украинским куратором, который делал вид, что поддерживает с ней романтическую связь. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Малыш, перезагрузи камеру на двор», — написал россиянке координатор.

В диалоге видно, что украинский представитель рассказывал ей, как пользоваться камерой. Девушка говорила, какая сумма ей нужна на аренду жилья, на что куратор дал указания, к кому обратиться за деньгами. В сообщениях задержанная ставила реакции в виде сердечек. Еще в переписке была карточка маркетплейса с заказанными по заданию Киева камерами.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны в Москве. Задержали 25-летнюю пособницу, завербованную спецслужбами Украины. По заданию координаторов она сняла квартиру и следила за офицером, все данные передавала украинским представителям.