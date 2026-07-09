В Москве ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны

Сотрудники ФСБ в Москве предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Минобороны. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«В Москве предотвращен резонансный теракт в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны России», — заявили в ведомстве.

Правоохранители задержали 25-летнюю соучастницу подготовки теракта. Ее завербовали спецслужбы Украины. По заданию куратора она сняла квартиру в столице, установила там видеокамеры, с помощью которых наблюдала за местом проживания и машиной военного, данные транслировала украинским представителям.

Подозреваемая предоставила координатору информацию о положении камер около места проживания офицера, а в снятой квартире подготовила маскировочные средства и запас продуктов для укрытия исполнителя теракта, который должен был прибыть после выезда девушки из России. Она собиралась попасть на Украину через Турцию и Молдову.