Экс-начальника ГАИ Красноярского края обвинили в превышении полномочий

Бывшего начальника Госавтоинспекции Красноярского края задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в прошлом году экс-начальник ГАИ поручил своим подчиненным помочь мужчине, который делал ремонт в его квартире, сдать теоретическую часть экзамена для получения водительских прав. Другому приятелю помог в удалении из базы данных требования о снятии чрезмерной тонировки его автомобиля.

Мужчина задержали, против него следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Старший помощник прокурора Красноярского края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова сообщила ТАСС, что речь идет об Андрее Сиротинине, который возглавлял местную Госавтоинспекцию два года — с августа 2022 по ноябрь 2024-го.

Ранее в Москве завершили расследование дела о превышении должностных полномочий бывшей и действующей сотрудниц ОМВД. Женщины незаконно оформили и выдали 72 заграничных паспорта.